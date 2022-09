Robbie Williams: Seltenes Bild seiner vier Kinder

Alle vier Kinder von Robbie Williams (48) auf einem Foto: Diesen seltenen Anblick bescherte seine Frau Ayda Field (43) den Fans in einer Instagram-Story. Die Kids verewigen sich auf dem Bild mit ihren Händen auf einer Wand. Die vier sind allerdings nur von hinten zu sehen. So handhabt es die US-Schauspielerin auf allen Bildern ihres Nachwuchses, die sie in den sozialen Medien veröffentlicht.