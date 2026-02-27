Robbie Williams singt für ihn: Brit Awards ehren Ozzy Osbourne

Er war eine der schillerndsten Figuren der Rockgeschichte – und nun wird Ozzy Osbourne (1948–2025) bei den Brit Awards 2026 in Manchester mit der höchsten Auszeichnung der britischen Musikindustrie geehrt. Am Samstag, dem 28. Februar, erhält der im vergangenen Juli im Alter von 76 Jahren verstorbene Musiker posthum den Lifetime Achievement Award. Den krönenden Abschluss der Zeremonie bildet eine Tribute–Performance, die es in sich hat.