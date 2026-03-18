Robbie Williams tourt wieder durch Australien und Neuseeland

«Ich kann es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen»

«Australien und Neuseeland haben schon immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen gehabt. Seit meinen ersten Solo–Tourneen habt ihr mich mit offenen Armen empfangen und mir das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein», sagte der ehemalige Take–That–Sänger in einem Statement. «Ich freue mich riesig darauf, im November für die ‹Britpop World Tour› zurückzukommen. Ich kann es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen.» Zuletzt reiste Robbie Williams mit seiner Ehefrau Ayda Field (46) nach Australien, um bei der Silvesterfeier 2024/25 vor dem Sydney Opera House als Headliner aufzutreten.