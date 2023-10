Robbie Williams: Überraschungsgast auf RWE-Jubiläumsparty

Viele Firmenfeiern bestechen vor allem durch ihre Langeweile – nicht so beim Energieversorgungskonzern RWE. Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren am gestrigen Samstagabend in der Messe Essen zu einer grossen Party zum 125–jährigen Jubiläum des Unternehmens eingeladen. Das Besondere dabei waren vor allem die ganz besonderen Gäste: Zum einen heizte kein Geringerer als der Weltstar Robbie Williams (49) ein, zum anderen schaute ausgerechnet Bundeskanzler Olaf Scholz (65) auf eine kurze Stippvisite vorbei.