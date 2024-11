Robbie Williams und Ayda Field scherzen bei «Better Man»-Premiere

Robbie Williams (50) besuchte am Mittwoch die Premiere seines Biopics «Better Man» am Leicester Square in London. Begleitet wurde er dabei von seiner Frau Ayda Field (45), mit der er gut gelaunt auf dem roten Teppich posierte. Der Musikstar erschien zu der Veranstaltung in einem grauen, gestreiften Anzug mit silbernen Verzierungen an den Schultern. Seine Frau machte in einem schwarzen, figurbetonten Kleid mit glitzerndem Kragen eine glamouröse Figur. Das lange Haar war halb zurückgesteckt.