Robbie Williams und Ayda Field verlieren zwei Hunde an selben Tag

Poupette war seit 18 Jahren bei Ayda Field

Field erzählt, dass Poupette vor 18 Jahren zu ihr kam: «Von dem Tag an, als wir uns kennenlernten, war sie meine Seelenverwandte. Ich war ein Single–Mädchen und mit Poupette war ich plötzlich eine ‹alleinerziehende Mutter›». Jeder, der sie kenne, habe Poupette den «Schatten» Fields genannt, denn nie wich die Hündin von ihrer Seite. «Es ist seltsam, wie man so viel mit einem Wesen teilen kann, das nicht in derselben Sprache mit einem kommunizieren kann. Aber das ist das Schöne an bedingungsloser Liebe... sie benötigt keine Worte», schreibt die Schauspielerin.