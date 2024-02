Robbie Williams und Ayda Field wollen endlich Eheversprechen erneuern

Am 13. Februar wird mit Robbie Williams (49) einer der grössten Popstars 50 Jahre alt. «Letzter Tag mit @robbiewilliams in seinen 40ern», schreibt Ehefrau Ayda Field (44) am 12. Februar zu einem Pärchenbild der beiden bei Instagram. Das Paar ist seit 2010 verheiratet und bis heute glücklich. In einem Interview mit dem «Hello!»–Magazin gab Field jetzt nicht nur einen Einblick in ihre Beziehung, sondern verriet auch, dass das Paar sein Eheversprechen erneuern will. Pläne dazu gab es bereits vor vier Jahren.