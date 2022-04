Robbie Williams und mehr: Diese Megastars kommen 2022 nach Deutschland

Ed Sheeran (31) gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Pop-Künstlern der Welt - weshalb er auf seiner «+ - = ÷ x Tour» in jeder Stadt, in der er in Deutschland haltmacht, gleich drei Stadien-Open-Airs spielen wird. Die auserwählten Städte sind Gelsenkirchen, München und Frankfurt. Und noch ein internationaler Superstar besucht dieses Jahr endlich wieder Deutschlands Konzerthallen: Billie Eilish (20). Im Juni spielt die zigfach ausgezeichnete, blutjunge Sängerin im Rahmen ihrer «Happier Than Ever»-Welttournee in Frankfurt, Köln und Berlin.