Die britische Pop-Ikone Robbie Williams (48) plant auf Netflix den grossen Seelenstriptease. Über seine bevorstehende Dokumentarserie, die 2023 erscheinen soll, sagte Williams in der neuseeländischen Radiosendung «Mike Hosking Breakfast»: «Sie wird voller Sex und Drogen und psychischer Krankheit sein.» Der 48-jährige Sänger («Angels») will sich auf dem Streamingdienst «ungeschminkt» präsentieren und vermutet, dass wahrscheinlich «zu viele Infos über sein Leben preisgegeben» werden. Für das noch unbetitelte Projekt würden «keine Regeln» gelten, so Williams.