Robbie Williams: Wie die Mond-Frau den Unzähmbaren bändigte

Bei gemeinsamen Auftritten fällt auf, dass beide denselben britischen Humor teilen, auch wenn sie US–Bürgerin ist. 2016 beichtet sie als Panel–Mitglied der britischen ITV–Talkshow «Loose Women», Robbie gelegentlich einen Orgasmus vorgespielt zu haben. Daraufhin eilt er aus der Garderobe, um mit ihr vor laufender Kamera über dieses Thema zu scherzen – und alles löst sich in Wohlgefallen auf. Im selben Format gesteht sie 2024, wie sehr sie es mitnahm, seine Filmbiografie «Better Man» anzusehen – und zeigt sich dadurch empathisch und verzeihend. Sie lässt ihn gewähren, ohne die Zügel aus der Hand zu geben. Sie lässt ihn die Sonne sein und bleibt doch ganz sein magischer Mond. Dafür hat er ihr und den gemeinsamen Kindern Teddy (12), Charlie (10), Coco (6) und Beau (5) seinen Hit «Love my Life» gewidmet. Darin heisst es: «Ich liebe mein Leben, ich bin stark, ich bin schön, ich bin frei.» Heute feiern Robbie und Ayda ihren 15. Hochzeitstag. Wahrscheinlich denkt sich Robbie mit den Kids Robbie–typische Spässe für seine Frau aus. Und Ayda blickt zufrieden auf alle und alles mit ihrem Lächeln von ganz oben.