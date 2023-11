Robbie Williams will eigenes Luxus-Hotel in Dubai bauen lassen

«Was passiert, wenn ich noch grösser träume?»

Geld spiele für seine Motivation kaum eine Rolle, viel mehr sei es die Kreativität und die positiven Gedanken, die Robbie Williams nicht «verschwenden» wolle. «Ich habe also so gross geträumt und mich gefragt: Was passiert, wenn ich noch grösser träume?» Vor allem scheint es aber, dass der 49–Jährige sich mit dem Hotelbau ablenken wolle. «Ich kann also entweder hier drüben in schlechter geistiger Verfassung sein oder ich kann dort drüben sein und Dinge erschaffen, die ein Feuer unter mir entfachen», so der «Let me entertain you»–Sänger.