Robert Carradine: Offizielle Todesursache steht fest

Carradines Familie hatte laut des US–Magazins «Deadline» am Tag seines Todes ein bewegendes Statement geteilt. «Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater, Grossvater, Onkel und Bruder Robert Carradine von uns gegangen ist», hiess es darin. «In einer Welt, die sich manchmal so dunkel anfühlen kann, war Bobby für alle um ihn herum immer ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Wir sind untröstlich über den Verlust dieser wunderbaren Seele und möchten Bobbys tapferen Kampf gegen seine fast zwei Jahrzehnte andauernde bipolare Störung würdigen.»