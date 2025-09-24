Robert De Niro begeistert als Mafiaboss bei Jimmy Kimmels Rückkehr

Für alle anderen gelte das aber natürlich nicht: «Meinungsfreiheit ist nicht mehr frei. Wir rechnen ab jetzt pro Wort ab. Wenn du also zum Beispiel etwas Nettes über das wunderschöne, volle und gelbe Haar des Präsidenten sagen willst, kostet das nichts. Wenn du aber einen Witz reissen willst, er sei so fett, dass er zwei Sitze im Epstein–Jet braucht, ist das kostenpflichtig.» Der Preis für einen solchen Witz? «Ein paar Finger, vielleicht auch ein Zahn.»