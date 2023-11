Robert De Niro: Gericht spricht Ex-Assistentin 1,2 Millionen zu

Die Produktionsfirma von Hollywood–Star Robert De Niro (80) muss über 1,2 Millionen Dollar (etwa 1,1 Millionen Euro) an die ehemalige Assistentin des Schauspielers zahlen – unter anderem wegen geschlechtsspezifischer Diskriminierung. Das entschied laut «New York Post» nun eine Jury in Manhattan. De Niro wurde von dem Gericht in New York nach einem zweiwöchigen Prozess nicht persönlich für schuldig befunden.