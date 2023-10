Robert De Niro kümmert sich nicht um die Kindeserziehung

Im weiteren Verlauf des Gesprächs gibt der ansonsten als medienscheu geltende Oscarpreisträger auch über seine eigene Endlichkeit. «Natürlich denke ich darüber nach, in meinem Alter.» Man könne den Tod nicht aufhalten, er sei sich dessen bewusst. Vor allem über Zeit würde er intensiver nachdenken und diese besser nutze: «Ich kann nicht bis zum nächsten Jahr warten – ich weiss nicht, was dann passieren wird. So wird jede Sache wichtiger.» Alles, was er in zwei Jahren machen möchte, sollte er lieber gleich erledigen.