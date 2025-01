Robert De Niro schwärmt von seinen späten Vaterfreuden

«Ich bin ein Frühaufsteher», erzählt De Niro, der das Baby mit Tiffany Chen (45) aufzieht, einer Kampfsportlerin und Schauspielerin, die er 2015 am Set der Komödie «Man lernt nie aus» kennengelernt hat, in der sie seine Tai–Chi–Lehrerin mimt. «Ich verbringe meine Morgen damit, ‹Ms. Rachel› mit ihr anzusehen, und ich gebe ihr das Fläschchen», fügte er in Anspielung auf den beliebten amerikanischen YouTube–Kinderstar hinzu. Rachel Accurso (42) versorgt ihre 13 Millionen Follower mit Lernvideos für Kleinkinder.