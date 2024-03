Ungewöhnliches Trio

Robert De Niro, Snoop Dogg und Austin Butler beim Dinner-Date

Ein besonderes Dinner hat sich am Freitag in Malibu ereignet, als Snoop Dogg, sein Sohn Cordell, Austin Butler und Robert De Niro gemeinsam zu Abend assen. Was das ungewöhnliche Trio verbindet ist nicht klar – die Fotos dafür sind umso lustiger.