Robert De Niro stellt neuesten Film mit seinen Hunden vor

Am 20. März startet ein neues Filmprojekt von Oscarpreisträger Robert De Niro (81) in den deutschen Kinos. In Barry Levinsons (82) «The Alto Knights» spielt der legendäre Mime gleich eine Doppelrolle, verkörpert die Mafia–Bosse Vito Genovese und Frank Costello. Zur US–Premiere des Films in New York brachte De Niro am Samstag noch weitere Stars aus dem kommenden Gangster–Film mit: zwei seiner Hunde, die ebenfalls in «The Alto Knights» zu sehen sind.