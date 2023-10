Robert De Niro vor Gericht: «Der ganze Fall ist Unsinn»

Die Frau solle sich schämen, habe De Niro schliesslich gegen Ende der Befragung direkt an seine ehemalige Assistentin gerichtet erklärt, nachdem er gefragt worden war, ob er sie schlecht behandelt habe. Auch auf die Vorwürfe, die De Niro und seine Firma erheben, wurde demnach eingegangen. In den Monaten bevor die Frau gekündigt hatte, soll sie angeblich fünf Millionen angesammelte Vielfliegermeilen von der Firmenkarte entnommen und sich geweigert haben, diese zurückzugeben. Der Hollywood–Star habe am Dienstag mehrfach darauf hingewiesen, dass er diese zurückhaben wolle: «Das ist alles, was ich verlange: Gib die Sachen zurück, gib die Flugmeilen zurück.»