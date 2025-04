Robert De Niros Tochter Airyn outet sich als trans

Das war ihre Inspiration

Für die Schauspielerin waren es offenbar prominente Persönlichkeiten wie Laverne Cox (52), Michaela Jaé Rodriguez (34) und Jools Lebron, die sie inspirierten, ihren eigenen Weg zu gehen. «Wenn trans Frauen ehrlich und offen sind, vor allem in öffentlichen Räumen wie den Sozialen Medien, und wenn man sie in ihrem Erfolg sieht... dann denke ich: Weisst du was? Vielleicht ist es für mich noch nicht zu spät», sagt sie über ihren inneren Prozess. «Vielleicht kann ich damit anfangen.»