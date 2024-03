Robert Downey Jr. und sein langer Weg zum Oscar-Triumph

Bei den 96. Academy Awards am 10. März hat der beliebte Marvel–Star Robert Downey Jr. (58) nicht nur den bisherigen Gipfel seiner schauspielerischen Laufbahn erreicht. Der Darsteller von Tony Stark im Marvel–Universum vollendete durch seinen Oscar–Triumph als «Bester Nebendarsteller» für «Oppenheimer» auch eines der grössten Comebacks der Hollywood–Historie. Denn Downey Jr., der bereits 1993 für seine Darstellung von Stummfilm–Legende Charlie Chaplin (1889–1977) in «Chaplin» für einen Academy Award nominiert war, durchlitt zur Jahrtausendwende eine überaus schwierige Zeit. Nach jahrzehntelangen Drogenproblemen und einigen damit einhergehenden Gefängnisaufenthalten war der Schauspieler lange Zeit nicht mehr in der Lage, vor die Kamera zu treten.