Robert Downey Jr. wird 60: Das Stehauf-Iron-Männchen der Traumfabrik

Doch auch die Schattenseiten lernte er von Kindesbeinen an kennen. Je nach Erfolg oder Misserfolg der Filme schwelgte die Familie mal in Wohlstand, mal fristete sie ein Dasein in Armut. Zudem war der Vater des heutigen Weltstars schwer drogenabhängig und versteckte die Sucht nicht etwa vor seinem Sohn, sondern animierte ihn sogar noch, daran teilzunehmen. In der Netflix–Doku «Sr.» gab der 2021 verstorbene Robert Downey Sr. unverhohlen, immerhin aber reumütig zu, seinem Jungen im Alter von sechs Jahren den ersten Joint in die Hand gedrückt zu haben. 53 Jahre später, im Moment seines grössten Triumphs bei den Academy Awards 2024, als er für «Oppenheimer» seinen ersten Oscar in Händen hielt, griff Downey Jr. diesbezüglich zu gewohnter Selbstironie: «Ich möchte meiner schrecklichen Kindheit und der Academy danken – in dieser Reihenfolge.»