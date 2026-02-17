Robert Duvall, Dustin Hoffman und Gene Hackman: Eine legendäre Clique

Nebenher versuchten die drei, als Schauspieler Fuss zu fassen. Doch die Rollen blieben aus. Also schlugen sie sich mit diversen Jobs durch, arbeiteten als Schuhverkäufer oder Möbelpacker. Dustin Hoffman verriet einmal, dass er bis zu seinem 30. Lebensjahr unter dem offiziellen Existenzminimum der USA lebte. Wer aus dem Trio gerade das meiste Geld in der Tasche hatte, unterstützte die anderen. Auch bei den Frauen halfen sie sich. Als Hoffman eine Mitarbeiterin in dem Laden in dem er gerade jobbte, beeindrucken wollte, mimte Hackman einen Irren, der sie belästigt.