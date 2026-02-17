Robert Duvall: Hollywoods Schauspielwelt nimmt Abschied

Besonders emotional fiel der Abschied von Walton Goggins (54) aus, der in Duvalls selbst inszeniertem Drama «The Apostle» (1997) die Rolle des Sam übernommen hatte. Der «Fallout»–Star bezeichnete Duvall auf Instagram als den grössten Geschichtenerzähler aller Zeiten – und als seinen Freund und Mentor. «Das Privileg, mit diesem Mann arbeiten zu dürfen, ihn kennenzulernen, ist bis heute die wichtigste Erfahrung meines Lebens», schrieb er in seinem Post zu alten Setfotos. «Wir pflegten danach noch jahrelang eine tiefe Freundschaft. Das hätte er nicht tun müssen. Aber er tat es. Er hatte diese Wirkung auf viele Menschen. Ich liebe dich, Bobby. Danke, dass du mein Leben verändert hast. Sammy.»