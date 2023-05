Robert Englund: Diesen Darsteller will er als neuen Freddy Krueger

Robert Englund: Neue Doku über den ewigen Freddy Krueger

1984 zog Robert Englund erstmals in «Nightmare - Mörderische Träume» den Klingenhandschuh über. Den fiktiven Serienmörder Krueger spielte er auch in mehreren «A Nightmare on Elm Street»-Fortsetzungen, einer Serie und einem Ableger. Am 6. Juni startet die Doku «Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story» über die Horrorikone.