Robert Enke: Der stille Held im Tor

Robert Enke (1977–2009) war ein Ausnahmeathlet, der die Herzen der Menschen auch abseits des Platzes berührte. Geboren am 24. August 1977 in Jena, wuchs er in einer sportbegeisterten Familie auf. Sein Vater war promovierter Psychotherapeut und 400–Meter–Hürdenläufer, die Mutter Handballspielerin. Früh erkannten seine Trainer das aussergewöhnliche Talent zwischen den Pfosten.