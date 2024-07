Robert Fellowes: Onkel von Prinz William und Prinz Harry ist gestorben

Diskreter Berater der Queen

Laut «The Telegraph» starb Fellowes am 29. Juli aus bisher unbekannten Gründen. Er wurde 1941 als Sohn des Gutsverwalters von Sandringham geboren, eine seiner ersten Besucherinnen soll damals die junge Prinzessin Elizabeth gewesen sein, die später sagte: «Robert ist der einzige meiner Privatsekretäre, den ich in meinen Armen gehalten habe.» Er besuchte das Eton College und war von 1960 bis 1963 Mitglied der britischen Armee. Nach Stationen in der Privatwirtschaft wurde er 1977 Assistent des Privatsekretärs der verstorbenen Queen.