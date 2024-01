Robert Geiss wird 60: «Ich feiere meinen 59 B Geburtstag»

Kann man Sie denn gut beschenken?

Geiss: Beschenken kann man mich mit allem Möglichen. Carmen kennt sich da perfekt aus, was ich gebrauchen könnte. Die Geschenke müssen natürlich mit zunehmendem Alter auch immer grösser werden. Nicht grösser von der Kleidung, aber vielleicht grösser vom Volumen her (lacht). Da gibt es eine ganze Reihe von Autos, die cool sind und jedes Jahr neu rauskommen. Oder es gibt Uhren, die schön sind, ich bin ja auch ein Uhrensammler. Das einzige, was ich nicht sammle, sind Frauen (lacht). Deswegen geht es mir vielleicht auch so gut, weil ich eben nur eine Frau an meiner Seite habe.