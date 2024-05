Robert Geiss: Zwölf Kilo weniger durch Abnehmspritze

Robert Geiss (60) hat in den letzten sechs Monaten deutlich abgespeckt. Wie der Millionär im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung verriet, liegt seine Gewichtsreduktion von rund zwölf Kilogramm allerdings nicht an mehr Sport und bewussterer Ernährung, sondern in erster Linie an der umstrittenen Abnehmspritze, die aktuell in aller Munde ist: «Ich wiege jetzt 85 Kilo. Das ist mein absolutes Wohlfühlgewicht. Mehr will ich nicht abnehmen.» Bei ihm habe das Mittel Ozempic «wunderbar funktioniert».