Robert Habeck zu Gast bei «World Wide Wohnzimmer»

Am Montag, dem 3. Februar, startet Wirtschaftsminister Habeck mit einem Gespräch mit den Zwillingen, in dem er über Kanzlerchancen, Regierungskrisen, persönliche Fehler und eine mögliche Teilnahme bei «7 vs. Wild» spricht. Dabei soll auch der Satz «Keine Chance – aber ich nutze sie!» fallen, wie es in einer Ankündigung heisst. Am Freitag, dem 14. Februar, ist der Grünen–Politiker ein weiteres Mal in der Show zu sehen, diesmal als Teilnehmer in dem Zocker–Spiel «Hochpetern».