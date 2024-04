Robert Pattinson und Suki Waterhouse geniessen Spaziergang mit Baby

Am Sonntagmorgen war die Familie in den Strassen der kalifornischen Metropole unterwegs. Während Pattinson den Kinderwagen mit seiner Tochter schob, lief seine Freundin mit einem Kaffee nebenher. Für den Spaziergang entschied sich das Paar für einen lässigen Look aus Jogginghose, T–Shirt und Jacke. Vor der Morgensonne schützten sie sich mit dunklen Brillen.