Robert Pattinson wollte der flüsternde Batman werden

Um sich von seinen Vorgängern zu unterscheiden, hat Robert Pattinson (35) in den ersten zwei Wochen am Set von «The Batman» etwas Neues gewagt. Der Schauspieler versuchte es mit einer «radikal anderen» Stimme, wie er bei «Jimmy Kimmel Live!» erzählt hat. Seine Rolle habe er deshalb zunächst nur in einem Flüsterton gesprochen.