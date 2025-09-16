Robert Redford ist tot: Hollywood war nicht genug

Ob George Clooney oder Leonardo DiCaprio: Für Hollywood–Stars gehört es heute zum guten Ton, sich für die gute Sache zu engagieren. Vor allem, wenn man sich eigentlich auch auf einem guten Aussehen ausruhen könnte. Einer ist ihnen schon vor Jahrzehnten vorausgegangen: Robert Redford, der jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Der Schauspieler setzte sich schon für die Natur ein, bevor man damit einfache Sympathiepunkte einsammeln konnte. Anfang der 1970er–Jahre trat der gebürtige Kalifornier in die Umweltschutzorganisation Natural Resources Defense Council ein.