Robert Wagner und Stefanie Powers sind immer noch «Hart aber herzlich»

Nur noch selten im TV zu sehen

Wagner war in den vergangenen Jahren nur noch vereinzelt im Fernsehen zu sehen, etwa als Stiefvater von Charlie Sheen (58) in «Two and Half Men». Von 2009 bis 2019 spielte er Anthony DiNozzo senior in der Krimiserie «Navy CIS». Die mittlerweile 81–jährige Powers sorgte vor allem 2011 durch ihre Teilnahme beim britischen Dschungelcamp für Furore. Die Schauspielerin konnte nie an ihren einstigen Serienerfolg anknüpfen. Zuletzt war sie 2021 in zwei Folgen der Fernsehserie «On the Verge» zu sehen.