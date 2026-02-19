Robert Wagner und Stefanie Powers: Süsse «Hart aber herzlich»-Reunion

Fans feiern das Wiedersehen

In den Kommentaren brach eine Welle der Begeisterung los. «Für all die Freude, die ihr uns als Jonathan und Jennifer Hart gebracht habt – wir danken euch!», schrieb ein Fan. «Zeitlose Eleganz und ewige Freundschaft», schwärmte ein anderer. Und ein dritter brachte es auf den Punkt: «Man merkt, dass es etwas Besonderes ist, wenn zwei Menschen nach so vielen Jahren zusammenkommen und immer noch diesen gewissen Funken haben.»