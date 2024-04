Roberto Cavalli ist tot: Mode-Genie wurde 83 Jahre alt

Mode–Genie und Lebemann

«Mit grosser Traurigkeit nehmen wir heute Abschied von unserem Firmengründer Roberto Cavalli», heisst es in dem Post des Modeunternehmens. Cavalli sei es gelungen, «von bescheidenen Anfängen in Florenz» zu einem «weltweit anerkannten Namen zu werden, der von allen geliebt und respektiert wird. Von Natur aus talentiert und kreativ, glaubte Roberto Cavalli daran, dass jeder den Künstler in sich selbst entdecken und fördern kann. Das Vermächtnis von Roberto Cavalli wird durch seine Kreativität, seine Liebe zur Natur und durch seine Familie, die er sehr schätzte, weiterleben.»