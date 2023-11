Robin Williams las vor seinem Tod Drehbuch zu «Mrs. Doubtfire 2»

Drehbuch für «Mrs. Doubtfire 2» war bereits fertig

Erst lange Zeit später, im Jahr 2014, habe er den Schauspieler wieder mit der Idee einer Fortsetzung konfrontiert und ihm bei der Gelegenheit gleich ein fertiges Drehbuch präsentiert. Dazu sagte er: «Er und ich haben erst in dem Jahr, in dem er starb, über eine Fortsetzung gesprochen. Wir hatten ein Drehbuch geschrieben, und es war das letzte Mal, dass ich Robin sah. Ich ging zu seinem Haus und wir setzten uns hin und sprachen darüber, und das Drehbuch war wirklich stark. Robins einziger Kommentar war: »Boss, muss ich dieses Mal wieder so viel in diesem Kostüm sein?"