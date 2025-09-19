Robin Wright glaubt weiter an die grosse Liebe

Keine Eifersucht mehr mit fast 60

Die Erfahrungen haben Wright geprägt, aber nicht verbittert. Auf die Frage, was sie in romantischen Beziehungen nicht mehr erleben möchte, antwortete sie mit bemerkenswerter Klarheit: «Ich will mir keine Sorgen mehr machen. Ich will nicht zweifeln, nicht misstrauisch sein. All diese Dinge, die wir in unseren Zwanzigern getan haben, will ich nicht mehr.»