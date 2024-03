Rocco Ritchie auf dem roten Teppich: Er sieht Papa Guy immer ähnlicher

Das macht der Sohn von Madonna und Guy Ritchie heute

Rocco soll Medienberichten zufolge als Künstler arbeiten und sich vor allem der Malerei widmen. Seit 2018 hatte er bereits drei Ausstellungen, berichtete die britische «Daily Mail». Er studierte demnach am Central Saint Martins College of Art and Design und der Royal Drawing School in London. Seine Arbeiten werden inzwischen angeblich für fünfstellige Beträge verkauft. Fotos von seiner Kunst zeigt der 23–Jährige auch immer wieder auf seinem Instagram–Profil, dem 70.000 Menschen folgen.