Rock am Ring und Rock im Park: Vorverkaufs-Rekord zum Jubiläum

Nun wurde bekannt, dass auch The Prodigy, die Punkband Rise Against, Falling In Reverse, Spiritbox, In Flames und Heaven Shall Burn bei Rock am Ring und Rock im Park 2025 auf den Bühnen stehen werden. Zu den weiteren, offiziell bestätigten Acts zählen: Skillet, Frank Turner & The Sleeping Souls, Poppy, Airbourne, Tocotronic, Millencolin und Olli Schulz & Band – neben anderen.