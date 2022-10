Rock-Ikone Nina Hagen ist erstmals Oma geworden

Erst kürzlich hatte sich Nina Hagen von ihrer Mutter Eva-Maria Hagen (1934-2022) verabschieden müssen. Die 67-Jährige erklärte ebenfalls der «Bild» in einem Statement zusammen mit ihren Kindern, dass «unsere geliebte Eva-Maria Hagen diese irdische Welt verlassen» habe und «uns in die ewige Heimat vorausgegangen» sei. Die Familie trauere voller Sehnsucht, in Liebe und in Dankbarkeit.