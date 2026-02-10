Rock-Legende Gianna Nannini kommt für besonderes Konzert nach Berlin

Die italienische Rock–Legende Gianna Nannini (71) hat ein besonderes Deutschland–Konzert angekündigt. Sie spielt am 19. September 2026 in der Berliner Waldbühne, um einen Meilenstein zu feiern, wie nun bekannt gegeben wurde.
Fünfzig Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums «Gianna Nannini» kündigte die Ikone mit «GiannaGold» eine «zweijährige Jubiläumsreise» an. Ihr geplanter Auftritt soll dabei Erinnerungen an ein vergangenes Konzert in Berlin wecken. In der Mitteilung heisst es dazu: «Nach ihrem legendären Konzert im Jahr 1988 kehrt sie mit leidenschaftlicher Energie auf die historische Bühne der Berliner Waldbühne zurück.» Es werde eine einzigartige Rock–Show sein, «die eine Karriere voller herausragender Erfolge feiert».
«Das einzige grosse Live–Event des Jahres 2026»
Auf Instagram bewirbt Gianna Nannini, die ab Ende der 1970er Jahre mit Liedern wie «Bello e impossibile», «I maschi» oder «Un'estate italiana» berühmt wurde, das Berlin–Konzert als «das einzige grosse Live–Event des Jahres 2026».
Tickets für das Event am 19. September 2026 sind im speziellen Fan–Vorverkauf am Mittwoch, dem 11. Februar, um 10:00 Uhr, im exklusiven Eventim–Vorverkauf am Freitag, dem 13. Februar, um 10:00 Uhr sowie im allgemeinen Vorverkauf ab Montag, dem 16. Februar, um 10:00 Uhr erhältlich.