Rock-Legende Gianna Nannini kommt für besonderes Konzert nach Berlin

Fünfzig Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums «Gianna Nannini» kündigte die Ikone mit «GiannaGold» eine «zweijährige Jubiläumsreise» an. Ihr geplanter Auftritt soll dabei Erinnerungen an ein vergangenes Konzert in Berlin wecken. In der Mitteilung heisst es dazu: «Nach ihrem legendären Konzert im Jahr 1988 kehrt sie mit leidenschaftlicher Energie auf die historische Bühne der Berliner Waldbühne zurück.» Es werde eine einzigartige Rock–Show sein, «die eine Karriere voller herausragender Erfolge feiert».