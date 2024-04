«Rock ‹n› Roll-Krieger»: Firehouse-Sänger C. J. Snare ist tot

Als Gründungsmitglied war Snare auch für die Hits der Band, die insbesondere in den 1990ern grosse Erfolge verbuchen konnte, mitverantwortlich. Zu diesen gehören unter anderem Songs wie «Reach for the Sky», «When I Look into Your Eyes», «Love of a Lifetime» und «Don't Treat Me Bad». Mit dem selbstbetitelten Debütalbum «Firehouse» erreichte die Gruppe in den USA zwei Mal Platin. 1992 wurde die Band mit einem American Music Award ausgezeichnet.