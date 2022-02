Rock & Roll Hall of Fame: Eminem ist nominiert

Eminem (49) ist am Mittwochmorgen für die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame nominiert worden. Sein Debüt «Infinite» hatte der Rapper 1996 herausgebracht und erfüllt damit ganz knapp die Bedingungen für eine Nominierung 2022. Die Musiker, Musikerinnen und Bands, die dafür in Frage kommen, müssen ihre erste Single im Jahr 1996 oder früher herausgebracht haben. Sollte er tatsächlich aufgenommen werden, wäre Eminem nach den Beastie Boys der zweite weisse Hop-Hop-Künstler, der es in die Ruhmeshalle geschafft hat und der siebte Hip-Hop-Act überhaupt.