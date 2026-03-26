Rocketman"-Star Taron Egerton überrascht Elton John zum Geburtstag

Er veröffentlichte ein Bild von sich mit Egerton an seiner Seite – die beiden sitzen am Mittagstisch und trinken Espresso. «Rocketman hoch zwei», schrieb Elton John dazu. «Was für eine geniale Geburtstagsüberraschung, dass Taron Egerton mit uns zu Mittag gegessen hat», freute er sich und bedankte sich bei seinem Ehemann David Furnish (63): «Danke David Furnish, dass du diesen und jeden anderen Tag so besonders machst». Auch an seine Freunde, Familie und Fans, die ihm zum Geburtstag gratulierten, wendete er sich: «Und Danke an euch alle für die Liebe, die Nachrichten und die Unterstützung».