Rocklegende Bruce Springsteen erhält wichtigen Kulturpreis

Bruce Springsteens Musik «heilt unsere Wunden»

Bruce Springsteen wird dabei als einer der «grössten Künstler und Geschichtenerzähler» der USA gewürdigt. «Seine Musik feiert unsere Triumphe, heilt unsere Wunden und gibt uns Hoffnung, indem sie den unnachgiebigen Geist dessen einfängt, was es bedeutet, Amerikaner zu sein», heisst es in der Erklärung. Die «National Medal of Arts» wurde in den 80er Jahren ins Leben gerufen. Jedes Jahr wird die Auszeichnung an Künstler und Künstlerinnen verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen etwa Dolly Parton (77), Bob Dylan (81) oder auch Ray Charles (1930-2004).