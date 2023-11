Rockt Weltstar Ed Sheeran zur EM-Eröffnung die Theresienwiese?

Zwar sei darin laut des Berichts nur von einem «internationalen Superstar der Popmusik» die Rede. Angeblich gelte Sheeran jedoch als noch nicht offiziell kommunizierte Wunschlösung – zumal der Brite bekennender Fussball–Fan ist. Geplant sei, dass am 12. Juni, also zwei Tage vor dem EM–Eröffnungsspiel in der Allianz Arena im Stadtteil Fröttmaning, das «kulturelle Eröffnungsfestival für alle Fans» auf der Theresienwiese stattfinden soll. Eine Besucherzahl von rund 80.000 sei dort möglich. Sollte es mit dem Fan–Fest in München jedoch nicht klappen, so gelte demnach Berlin als erster Ausweichort.