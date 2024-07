Rod Stewart: «Ich bin mir bewusst, dass meine Tage gezählt sind»

Zur Ruhe setzen will er sich noch lange nicht. 2024 reiste Stewart im Rahmen seiner «One Last Time»–Tour durch Europa und gab im Juni auch Konzerte in Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln und München. Seine Show «The Hits» im «Caesars Palace» endet am 7. August nach 13 Jahren. Er trinke nach dem Auftritt immer noch «wie der Teufel» – aber nicht mehr bis in die Morgenstunden. «Ich bin nicht mehr der Typ aus den 70ern und 80ern und ich kann nicht die ganze Nacht wach bleiben, mich betrinken und durchdrehen und trotzdem noch so eine Stimme haben. Heutzutage muss ich vor und nach jeder Show meine Stimme schonen.» Er begrüsse es jedoch, wenn sein Team ausgiebig feiere.