Rod Stewart: Kündigt er das Ende seiner Welttourneen an?

Hier spielt der Sänger im nächsten Jahr

Fest steht, dass Stewart 2025 auf seiner «One Last Time»–Tour weitere Konzerte in Europa und Nordamerika gibt. Nach Deutschland kommt er für zwei Termine: Am 3. Mai spielt er für seine Fans in der Dortmunder Westfalenhalle, einen Tag später tritt er in der Bremer ÖVB Arena auf. Auch seine Konzertreihe in Las Vegas setzt er nächstes Jahr fort. Im März und Mai performt er je sechs Mal im Colosseum des Caesars Palace, in dem er 2011 die Reihe begann. Das 200. Konzert musste er im August aufgrund einer bakteriellen Entzündung seines Rachens absagen.